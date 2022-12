O Sporting venceu esta terça-feira para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol, num dia em que o Benfica perdeu para a mesma competição e o Águas Santas empatou.

Os leões venceram em casa dos dinamarqueses do Skjern Handbold, por 30-28. A equipa comandada por Ricardo Costa perdia por 15-12 ao intervalo mas deu a volta e teve em Martim Costa (dez golos) e Salvador Salvador (oito) os melhores marcadores.

Os verde e brancos continuam em quarto lugar, mas agora com os mesmos pontos do segundo e do terceiro, sendo que os quatro primeiros de cada grupo apuram-se para os oitavos de final.

Já o Benfica perdeu por 26-24 frente ao detentor do troféu, o Montpellier, de França, num jogo em que havia 12-12 ao intervalo e que teve discussão pelo triunfo até ao fim. Charles Bolzinger, com 18 defesas - 45 por cento de eficácia - foi essencial no sucesso dos gauleses. Do lado do Benfica, destaque para os seis golos de Ole Rahmel.

Os encarnados seguem na quarta posição, com quatro pontos.

No grupo D, o Águas Santas conseguiu um histórico primeiro ponto, ante o HC Motor, da Ucrânia. O resultado final foi de 26-26, após 14-15 ao intervalo.

Num jogo sempre equilibrado do princípio ao fim, Miguel Pinto foi o melhor marcador da partida com nove golos para os maiatos.

O Águas Santas segue na quinta posição, com um ponto.

GRUPO A:

1.º: Montpellier, 10 pontos

2.º: Kadetten Schaffhausen, 8

3.º: Goppingen, 6

4.º: BENFICA, 4

5.º: Veszprém Felsoors, 2

6.º: Tatran Presov, 0

GRUPO C:

1.ª. RK Nexe, 10 pontos

2.º: Grannolers, 6

3.º: Skjern, 6

4.º: SPORTING, 6

5.º: Alpla, 1

6.º: Balatonfuredi, 1

GRUPO D:

1.º: Fuchse Berlim, 10 pontos

2.º: Skanderbord Aarhus, 8

3.º: Bidasoa, 6

4.º. Eurofarm Pelister, 4

5.º: ÁGUAS SANTAS, 1

6.º. HC Motor Zaporozhye, 1