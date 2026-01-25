A anfitriã Suécia, cinco vezes campeã continental, averbou, este domingo, o primeiro desaire no Europeu de andebol, diante da Islândia (35-27), que passou a liderar o Grupo II da Ronda Principal, enquanto a Eslovénia e a Croácia confirmaram o favoritismo.

Os islandeses são agora os novos líderes do grupo, com quatro pontos, os mesmos dos suecos (segundos), eslovenos (terceiros) e croatas (quartos). Já a Suíça e a Hungria, as duas seleções com menos argumentos, somam apenas um.

A Suécia, recordista de troféus europeus (1994, 1998, 2000, 2002 e 2022), foi surpreendida pela equipa do ponta direito do Sporting, Orri Thorkelsson, que ficou em branco na Malmö Arena.

Guiados pelo 100 por cento eficaz Viggo Kristjánsson (11 golos em outras tantas tentativas), os islandeses estiveram quase sempre na liderança do jogo e ao intervalo venciam por 18-12.

Na segunda parte, os suecos ainda conseguiram colocar o marcador com a diferença mínima por uma vez (23-22), só que os três golos seguidos da Islândia traduziram-se em novo conforto até final.

Bem encaminhada para as meias-finais do Campeonato da Europa está a Eslovénia, depois de ter confirmado o favoritismo diante da Hungria (35-32).

Apesar de ter chegado ao final dos primeiros 30 minutos com uma diferença desfavorável (15-17), a finalista de 2004 deu a volta após o regresso dos balneários, gerindo uma vantagem que oscilou entre um e três golos.

Os 10 remates certeiros do ponta canhoto Blaz Janc, do Barcelona, foram cruciais para o triunfo dos eslovenos, ao passo que o melhor dos magiares foi o também ponta direito Bence Imre, do THW Kiel, com oito.

No último jogo do dia, a vitória esperada da vice-campeã do mundo Croácia contra a Suíça (28-24) nunca esteve em causa, apesar da entrada em falso em jogo, que ao intervalo registava 13-11 favorável à seleção dos Balcãs.

Na segunda-feira (14h30), mas para o Grupo I da Ronda Principal, Portugal vai defrontar a Noruega, em Herning.