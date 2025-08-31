O Sporting perdeu a Supertaça Ibérica de andebol este domingo, frente ao Barcelona, numa final decidida apenas no desempate por livres de sete metros (4-3), após o 32-32 registado no período regulamentar, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

O Barcelona confirma-se como vencedor absoluto da prova, tendo ganho todas as quatro edições já disputadas, repetindo o desfecho da final de 2024, em que venceu os leões, por 38-33, na cidade espanhola de Torrelavega.

Mesmo sem conseguir somar um troféu inédito ao seu palmarés, o Sporting praticou um andebol de grande nível e demonstrou a sua capacidade para ombrear com as principais equipas europeias. Francisco Costa foi o principal marcador do Sporting, com seis golos. Timothey N' Guessan, dos catalães, foi o melhor marcador do jogo, com nove.

Uma primeira parte a roçar a perfeição levou os comandados de Ricardo Costa a chegarem ao intervalo na frente (15-13). Na segunda parte, os guarda-redes começaram por se exibir a níveis superiores e, nos instantes finais, N’Guessan revelou-se decisivo para chegar ao 32-32 a poucos segundos do final.

No momento de desempate, Orri Torkelsson e Carlos Alvaréz permitiram as defesas do guarda-redes do Barcelona, que assim arrecadou a sua quarta Supertaça Ibérica.

FC Porto fica em terceiro lugar

Horas antes, o FC Porto derrotou os espanhóis do Ademar León, por 28-23, garantindo a terceira posição da Supertaça Ibérica de andebol, num jogo em que os dragões foram sempre dominadores.

Daymaro Salina, com seis golos marcados, foi o melhor marcador e conduziu os portistas em mais uma boa amostra de andebol, após a boa réplica frente ao Barcelona, na meia-final (derrota por 28-25).