O treinador de andebol Ricardo Costa renovou contrato com o Sporting até 2030, confirmou o clube verde e branco, na noite desta sexta-feira.

«Ricardo Costa renovou a ligação com o Sporting Clube de Portugal até 2030», refere o Sporting, em comunicado.

O técnico de 48 anos chegou ao Sporting no verão de 2021, contando já no seu percurso no Sporting com um Campeonato Nacional, duas Supertaças e três Taças de Portugal. Cumpre, nesta altura, a quarta época ao leme dos leões.

Ricardo Costa é pai de Martim Costa e Francisco Costa, dois dos jogadores em destaque no Sporting e na seleção nacional de andebol. Ambos têm vínculo com os leões até 2027.

Antes do Sporting, Ricardo Costa passou, como treinador, no Avanca, FC Gaia, FC Porto, ADA Maia, seleção de Cabo Verde e na formação do Colégio dos Carvalhos, clube no qual fez formação como jogador.

Como atleta sénior, além da seleção, representou Boavista, FC Porto, Águas Santas e, em Espanha, o CB Algeciras e o Ademar León.