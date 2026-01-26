A Seleção portuguesa de andebol ficou afastada das meias-finais do Europeu de andebol, face ao triunfo da anfitriã Dinamarca sobre a Alemanha (31-26), na quarta jornada do Grupo I da Ronda Principal, em Herning.

A formação tetracampeã mundial em título, que só perdeu frente a Portugal (29-31) neste Euro, igualou os seis pontos dos germânicos, na liderança do agrupamento, enquanto a equipa lusa tem três, no quinto lugar, num dia em que empatou com a Noruega (35-35).

No outro jogo desta tarde para o Grupo I da Ronda Principal do Europeu de andebol, a Espanha derrotou a França por 36-32.

Com menos um ponto do que a França, terceira, com quatro, e os mesmos dos noruegueses, quartos, a formação comandada por Paulo Jorge Pereira, que na quarta-feira defronta a Espanha, na quinta e última jornada da Ronda Principal, ainda pode chegar ao jogo de apuramento do quinto lugar do Euro 2026.