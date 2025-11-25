Andebol: vitória gorda deixa FC Porto perto dos «oitavos» da Liga Europeia
Portistas bateram o Fram por 44-30 e continuam a liderar o Grupo D
O FC Porto venceu os islandeses do Fram, por 44-30, na quinta jornada do Grupo D da Liga Europeia de andebol e ficou muito perto de se qualificar para a Ronda Principal da prova.
António Martínez (10 golos) e Henrique Magalhães (oito) foram os melhores marcadores dos dragões, que ao intervalo já venciam por 23-10 e confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído antes do encontro desta terça-feira.
Como o Elverum venceu, na Suíça, o Luzern (38-34), o FC Porto, que lidera o Grupo D com oito pontos, precisa de pontuar na última jornada, precisamente frente ao Luzern, para não depender de terceiros e avançar para a próxima fase da competição.
Os dragões voltam à ação já na quinta-feira (20h45) para defrontarem o Arsenal Devesa, num jogo referente à 13.ª jornada da fase regular da Liga portuguesa de andebol.
Também nesta terça-feira, o Benfica perdeu com o Ferencváros, mas as águias já estão apuradas para a Main Round da Liga Europeia.