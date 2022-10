O Benfica estreia-se nesta quarta-feira no Mundial de Clubes de andebol, tornando-se a primeira equipa portuguesa a disputar a competição conhecida como Super Globe.

O adversário será o Mudhar, da Arábia Saudita, país anfitreão, o jogo tem início marcado para as 17h, e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

As águias receberam um convite da Federação Internacional de Andebol depois de terem vencido a Liga Europeia na época passada, e estão integradas no grupo B, que conta ainda com os egipcios do Al-Ahly, campeão africano de clubes.