O Comité Executivo da Federação Europeia de Andebol (EHF) confirmou, esta segunda-feira, a nova distribuição de vagas e convites para a próxima edição da Liga dos Campeões masculina, depois de, no passado dia 21 de outubro, ter sido confirmado o alargamento da prova a 24 clubes.

As 10 federações mais bem classificadas com base no desempenho dos seus clubes nas épocas 2022/23, 2023/24 e 2024/25, vão ter direito a um lugar garantido na temporada 2026/2027. No caso, são Alemanha, Espanha, França, Dinamarca, Polónia, Hungria, Roménia, Portugal, Croácia e Noruega.

Além disso, cada uma destas dez federações poderá pedir à EHF até dois convites para os seus outros clubes inicialmente qualificados para a Liga Europeia, sendo que, desses pedidos, oito vão ser concedidos.

As últimas quatro vagas vão ser atribuídas a clubes de países sem representação garantida, sendo permitido um máximo de três clubes por país. «Entre as possibilidades, está a atribuição da vaga aos vencedores da Liga dos Campeões da EHF e/ou da Liga Europeia da EHF. A EHF também reserva o direito de conceder convites especiais para participação, inclusive a clubes não europeus», detalha o organismo, em comunicado.

Os 24 clubes vão ser divididos por seis grupos de quatro clubes cada, com 12 deles (os dois primeiros de cada um dos seis grupos) a apurarem-se para a Ronda Principal, composta por dois grupos de seis. Destes 12 clubes nesta fase, os quatro melhores de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final. A “final four” entre os quatro melhores clubes permanecerá inalterada.

O bicampeão português Sporting é o único representante nacional na edição 2025/26 da principal prova continental de clubes. Já FC Porto e Benfica alinham na Liga Europeia, que vai continuar com oito grupos de quatro equipas na primeira fase, num total de 32 conjuntos, mas sem fase de qualificação (Marítimo e ABC Braga não passaram daí esta época). Isto é, a prova começa diretamente com a fase de grupos.

«Com a promoção de 12 equipas para a Liga dos Campeões da EHF, restam oito vagas disponíveis para distribuição. Cinco são para federações que receberam uma promoção para a Liga dos Campeões da EHF e será dada prioridade às federações que, devido à promoção dos seus clubes para a Liga dos Campeões da EHF, não estão representadas na Liga Europeia da EHF», explica o organismo, deixando mais detalhes.

«Duas vagas estão disponíveis para clubes de federações que não possuem vaga garantida na Liga dos Campeões da EHF nem na Liga Europeia da EHF. Para a vaga final, a EHF reserva-se o direito de atribuí-la através de um convite especial», concluem.