O Benfica está na final da Supertaça de andebol. Os encarnados derrotaram o Marítimo por 37-31 na primeira meia-final da prova e ficam agora à espera do vencedor do duelo entre o Sporting e o FC Porto.

Em Santo Tirso, as águias já venciam ao intervalo por 17-16 e no segundo tempo confirmaram o triunfo sobre a equipa madeirense.

Délcio Pina foi o melhor marcador do encontro, com 14 golos, mas não evitou a derrota do conjunto insular. Ole Rahmel, com 11 golos, esteve em destaque no Benfica.

As águias vão agora defrontar o Sporting ou o FC Porto na final. O encontro entre leões e dragões está marcado para este sábado, às 14h30. Já a final está agendada para este domingo, às 18h00.