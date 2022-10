Depois de um triunfo inédito em maio passado, na Liga Europeia, a equipa de andebol do Benfica inicia nesta quarta-feira, na Arábia Saudita, a sua estreia na IHF Super Globo, mundial de clubes da modalidade.

O treinador dos encarnados, Chema Rodríguez, diz que tem como objetivo chegar às meias-finais da competição, salientando que as águias já fizeram história ao participar na prova.

«Participarmos nesta competição é algo extraordinário. É a primeira vez que uma equipa portuguesa está presente nesta prova, o que é demonstrativo do grande feito que alcançámos na época passada», disse o técnico de 42 anos aos meios de comunicação do clube.

«Queremos passar esta 1.ª fase e alcançar as meias-finais. Ficar entre as quatro melhores equipas do mundo seria algo incrível. Vai ser complicado chegar às meias-finais, se o fizermos vai ser histórico», referiu ainda.

O Benfica enfrenta Mudhar, da Arábia Saudita, esta quarta-feira, às 17h00. No dia seguinte, defronta os egípcios do Al Ahly pelas 14h45.