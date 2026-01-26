Europeu de andebol: Portugal empata com a Noruega e complica contas
No terceiro jogo da Main Round 1, Portugal esteve muito perto da vitória
Portugal soma agora três pontos na Main Round 1 do Europeu de Andebol, após empatar com a seleção norueguesa na tarde desta segunda-feira. Num duelo disputado na cidade dinamarquesa de Herning, Portugal esteve em vantagem durante bastante tempo na segunda parte, mas concedeu um empate a 35 golos.
Após derrotas com Alemanha e França, num início complicado do Grupo 1 da Main Round, a seleção portuguesa teve pela frente a dura oponente Noruega. A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira teve em Luís Frade a sua grande referência, com 11 golos marcados. Foi considerado o homem do jogo.
Paulo Jorge Pereira não utilizou Kiko Costa durante toda a primeira parte, guardando-o para a segunda. Teve alguma influência na melhoria da segunda parte (Portugal perdia ao intervalo 17-18), mas falhou um livre de sete metros aos 56 minutos que podia ter mudado o rumo do jogo.
Os lusos continuam a ocupar a quinta posição do grupo, em seis. Têm três pontos, os mesmos que os noruegueses, mas com pior diferença de golos. Continuam atrás de Dinamarca, França e Alemanha.
Agora, só um milagre pode valer a Portugal para passar às meias-finais. Dinamarca e França têm de perder os dois jogos. Além disso, Portugal tem de ganhar à Espanha por uma diferença de golos superior àquela que a Dinamarca somar numa eventual vitória sobre a Alemanha.
A CLOSE GAME till the end! 😱🇵🇹🇳🇴 Norway and Portugal tie in Herning.📍
Goal-machine today, Luís Frade is the @grundfos Player of the Match ⭐
#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/MVaA7r6m17
— EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2026