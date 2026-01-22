Europeu de andebol: Portugal perde com a Alemanha no arranque da «Main Round»
Derrota por 32-30
Derrota por 32-30
A seleção portuguesa perdeu com a Alemanha esta quinta-feira, por 32-30, no arranque do Grupo I da Ronda Principal do Europeu de andebol.
Portugal apresentou-se na Jysk Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning, sem o castigado Victor Iturriza, expulso no jogo anterior. Os «heróis do mar» bateram-se bem com os germânicos, num duelo equilibrado em que imperou, sobretudo, a exibição do guarda-redes Andreas Wolff - eleito melhor em campo, tal como no Mundial.
A Alemanha abriu o marcador, mas Portugal rapidamente chegou ao 3-1, ajudado pelas defesas de Gustavo Capdeville. O encontro manteve-se equilibrado, com as equipas em melhor plano defensivamente.
Até pouco antes dos 20 minutos, Portugal manteve uma vantagem de dois golos, mas depois esteve largos minutos sem marcar e permitiu que os germânicos passassem para a frente. Foi o pior período da seleção nacional que, aproveitando as duas exclusões na Alemanha em cima do intervalo, ainda conseguiu empatar segundos antes do toque da buzina.
Portugal colocou-se na frente logo a abrir a segunda parte e até chegou a ter dois golos de vantagem, mas permitiu nova recuperação dos alemães. Com a exclusão de Gabriel Cavalcanti, os germânicos ficaram com caminho aberto para passaram para a frente do marcador, cavando dois golos de diferença.
Andreas Wolff estava a fazer um jogo monstruoso – terminou com 13 defesas (31.71 por cento) – e impedia a seleção nacional de se reaproximar. A sete minutos do final, Johannes Golla viu cartão vermelho por uma agressão a Kiko Costa – melhor marcador, com dez golos –, o que alimentou as esperanças lusas. Apesar disso, os alemães aguentaram-se firmes na defesa, continuaram (muito) eficazes no ataque e carimbaram a vitória.
Portugal tem, agora, duelo marcado com a campeã europeia França, no sábado (14h30). Depois, segue-se a Noruega, na segunda-feira, e a Espanha, no dia 28.
🇵🇹 Portugal beat Denmark. 🇩🇪 NOW, Germany beat Portugal. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗻𝗲! 🤯
He was AMAZING. 🐺 Andreas Wolff is the @grundfos Player of the match ⭐#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/KABpbFjkXT
— EHF EURO (@EHFEURO) January 22, 2026