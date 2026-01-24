A Suécia soma e segue no Europeu de andebol, tendo somado a quarta vitória no mesmo número de jogos. Esta sexta-feira, bateu a Eslovénia (35-31), na jornada inaugural do Grupo II da Ronda Principal (Main Round).

Na Malmö arena, os recordistas na prova, campeões em 1994, 1998, 2000, 2002 e 2022, deram sequência aos bons resultados na 17.ª fase final do Europeu, organizado também pela Noruega e Dinamarca. Seguem, assim, na liderança isolada do seu grupo, com quatro pontos.

A Eslovénia até foi para intervalo a vencer por 15-13, mas no recomeço, com quatro golos sem resposta para o 15-17, a Suécia assumiu a dianteira do marcador, que não mais perdeu.

Antes desse jogo, a Islândia, com quatro golos de Orri Thorkelsson, jogador do Sporting, perdeu pela margem mínima com a vice-campeã mundial Croácia (29-30).

Já o duelo entre e Suíça e Hungria terminou empatado, (29-29), depois de os helvéticos terem ido para o intervalo a vencer por 20-14.

Islândia, Eslovénia e Croácia, por esta ordem, somam dois pontos cada. Hungria e Suíça completam a classificação, com um ponto cada.

Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos desta fase avançam para as meias-finais. O terceiro lugar dá direito a disputar o encontro de atribuição do quinto lugar.

No sábado, Portugal, que participa pela nona vez na fase final de um Europeu, a quarta seguida, defronta a campeã em título França, a partir das 14h30, em Herning, Dinamarca. A seleção nacional tem como melhor resultado o sexto lugar conseguido em 2020. Espanha-Dinamarca (17h00) e Alemanha-Noruega (19h30) são os outros jogos do dia no Grupo I.