O Sporting garantiu, esta quinta-feira, pela primeira vez na sua história, a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, com um empate a 29 golos ante o Wisla Plock, na 14.ª e última jornada da fase de grupos.

Os leões tiveram vida muito difícil na Polónia, foram para o intervalo a perder por 17-15, mas um parcial favorável (12-14) na segunda parte permitiu à equipa treinada por Ricardo Costa carimbar um apuramento inédito, em mais uma página de glória para o andebol nacional.

Num jogo em que passou por algumas fases difíceis em desvantagem no marcador, o Sporting teve, no último minuto de jogo, algo verdadeiramente digno de filme. Um final dramático, mas feliz. A fazer lembrar, por exemplo, o Portugal-França e o golo de Rui Silva que valeu o apuramento olímpico, há quase quatro anos, a 14 de março de 2021.

O último minuto digno de filme

Com 29-28 no marcador a favor do Wisla Plock, a 50 segundos do fim, o guarda-redes egípcio Mohamed Aly evitou o 30-28, ao defender um livre de sete metros a Miha Zarabec.

Na resposta, à procura do empate, o Sporting viu ser-lhe assinalada falta atacante a Martim Costa. Com 22 segundos por jogar, o Wisla ficou com bola e o treinador espanhol Xavi Sabaté, perante a marcação individual acionada pelos leões, pediu de imediato timeout.

O jogo retomou, o Wisla fez um mau passe em zona central, Mamadou Gassama entregou à esquerda para Orri Thorkelsson fazer o 29-29 a seis segundos do fim. Os polacos ainda conseguiram um remate em cima da buzina, mas a bola foi ao lado e soltou-se a imensa festa leonina, num jogo em que o empate garantia automaticamente o apuramento direto para os quartos de final.

Um feito inédito no atual formato

O Sporting é, no atual formato da Liga dos Campeões da EHF – que tem esta designação desde 1993/94, a primeira equipa portuguesa a chegar aos quartos de final.

Para encontrar uma equipa portuguesa entre as oito melhores da Liga dos Campeões, é preciso recuar 24 anos: a última vez foi em 2000/01, com o ABC a chegar aos quartos de final, numa época com formato diferente: a fase de grupos que antecedia os quartos de final era a 16 equipas, com quatro grupos de quatro.

Com a designação de Liga dos Campeões da EHF, o ABC, na década de 90, esteve também entre as melhores oito. Em 1993/94, nessa célebre época, foi finalista vencido, frente ao TEKA Santander. Em 1995/96 o ABC esteve na fase de grupos que antecedeu a final (apuravam-se os dois vencedores de grupo para a final) e, em 1997/98, já com outro formato, os minhotos foram até aos quartos de final.

Os apurados e quem vai ao play-off

O Sporting, 2.º com 18 pontos (bateu o Fuchse Berlim e o PSG no confronto direto, apesar da igualdade pontual) junta-se ao Veszprém (vencedor do grupo A) e a Barcelona e Aalborg (dois primeiros do grupo B) nos apurados para os quartos de final. Fuchse Berlim, PSG, Dínamo Bucareste e Wisla Plock (grupo A) e Nantes, Magdeburg, Pick Szeged e Kielce (grupo B) vão jogar o play-off de acesso aos oitavos de final.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO A:

1.º: Veszprém, 24 pontos

2.º: Sporting, 18

3.º: Fuchse Berlim, 18

4.º: PSG, 18

5.º: Dínamo Bucareste, 12

6.º: Wisla Plock, 11

7.º: Eurofarm Pelister, 8

8.º: Fredericia, 3