A seleção portuguesa entusiasmou os adeptos nesta quarta-feira, no primeiro de três duelos da Main Round do Mundial de andebol. Em Oslo, frente a uma seleção sueca muito mais cotada, os portugueses aguentaram até ao fim do duelo e empataram (37-37).

Com Gustavo Capdeville a fazer dez defesas, o guarda-redes luso evitou males maiores. Areia foi clínico na marcação de livres de sete metros e os irmãos Costa deram espetáculo. Luís Frade foi determinante tanto no ataque como na defesa e arrecadou o prémio de homem do jogo.

No entanto, a eficácia de Lagergren ou Niclas Ekberg (que não falharam remates) foi essencial para os suecos. Ao intervalo, tudo empatado (18-18). Numa reta final de loucos, a Suécia marcou o golo da vitória nos últimos segundos mas acabou anulado por falta ofensiva.

Frente à seleção semi-finalista nas duas últimas edições de Mundiais, os homens de Paulo Jorge Pereira demonstraram bravura. Somam cinco pontos na Maind Round, sendo líderes do Grupo III. Os dois primeiros passam.

Seguem-se duelos com Espanha, na sexta-feira (14h30) e Chile, no domingo (14h30). Portugal mantém abertas as perspetivas de apuramento para os quartos de final, onde nunca chegou.

🌍 𝐈𝐇𝐅 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓 🔛



𝐴𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠! 🤝 Jogo de loucos a abrir o Main Round terminou em igualdade. Ambição intacta! 🇵🇹



©️ Saša Pahič Szabó / kolektiff#heroisdomar #portugal #andebolportugal #inspiredbyhandball pic.twitter.com/xz2zzJE6pD — Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 22, 2025

[Notícia atualizada às 18h45]