Bem lançada para atingir pela primeira vez os quartos de final do Campeonato do Mundo de andebol, a seleção nacional prepara, com otimismo, o duelo com a Espanha (sexta-feira, 14h30), campeã mundial em 2005 e 2013 e que terminou as duas últimas edições da competição no terceiro lugar.

Depois do empate frente à Suécia (37-37), na ronda de abertura do Grupo III da «main round», Portugal ficou «a um passo de conseguir o objetivo traçado», o de figurar entre as oito finalistas do torneio, «mas falta ainda conseguir ganhar o próximo jogo, que é com a Espanha», lembrou António Areia.

O ponta, que joga em França pelo Tremblay, sabe que a seleção espanhola «é bastante forte e joga sempre para as medalhas», mas os portugueses têm de saber «aproveitar o bom momento para ultrapassar» mais um obstáculo duro.

Colega de posição, Leonel Fernandes apontou um fator ao mesmo tempo interessante e importante. «Temos conseguido unir as diferentes formas de jogo dos vários clubes e lidar com as coisas que nem sempre correm bem. Durante os jogos, há fases melhores e piores, mas temos conseguido ultrapassar esses momentos. Isso tem feito a diferença”, valorizou o ponta do FC Porto.

Sendo que os dois primeiros classificados de cada grupo da «main round» avançam para os quartos de final do Mundial, no caso de Portugal um triunfo diante da Espanha garante, a uma jornada do fim do Grupo III, o apuramento, inédito, para a fase a eliminar do torneio, que se desenrola até 2 de fevereiro, na Croácia, Dinamarca e Noruega.