Magnus Andersson deixou o cargo de treinador de andebol do FC Porto, confirmou esta quarta-feira o clube da Invicta. O técnico de 60 anos deixa os dragões depois de ter regressado há duas épocas.

«Na despedida de Magnus Andersson, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro pessoal e profissional», escreveu o FC Porto em comunicado.

O treinador sueco teve duas passagens pelos dragões. Chegou em 2018, tendo cumprido cinco épocas consecutivas. Depois de uma pausa de um ano - em 2023/24 - regressou à Invicta para orientar o FC Porto por mais duas temporadas.

Deixa assim os dragões depois de uma época em que não conquistou qualquer troféu. Despede-se, ainda assim, com quatro Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.