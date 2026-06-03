OFICIAL: Magnus Andersson de saída do andebol do FC Porto
Treinador sueco de 60 anos deixa os dragões depois de regressar há duas épocas
Treinador sueco de 60 anos deixa os dragões depois de regressar há duas épocas
Magnus Andersson deixou o cargo de treinador de andebol do FC Porto, confirmou esta quarta-feira o clube da Invicta. O técnico de 60 anos deixa os dragões depois de ter regressado há duas épocas.
«Na despedida de Magnus Andersson, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro pessoal e profissional», escreveu o FC Porto em comunicado.
O treinador sueco teve duas passagens pelos dragões. Chegou em 2018, tendo cumprido cinco épocas consecutivas. Depois de uma pausa de um ano - em 2023/24 - regressou à Invicta para orientar o FC Porto por mais duas temporadas.
Deixa assim os dragões depois de uma época em que não conquistou qualquer troféu. Despede-se, ainda assim, com quatro Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.
Para sempre na nossa história 💙— FC Porto (@FCPorto) June 3, 2026
Obrigado, Magnus, e felicidades na próxima etapa.#FCPortoAndebol pic.twitter.com/pgBe4TMZ1b