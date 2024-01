Portugal derrotou a Eslovénia por 33-30 e continua a sonhar com as meias-finais do Europeu 2024 de andebol.

Depois de ter vencido a Noruega por 37-32 na primeira jornada do Grupo 2 da Main Round da prova, a seleção nacional voltou a entrar forte no encontro desta sexta-feira.

A equipa de Paulo Jorge Pereira chegou a liderar por quatro golos de diferença, mas acabou por permitir a recuperação eslovena, que esteve a vencer nos minutos finais do primeiro tempo.

Contudo, Portugal não se ficou e acabou os 30 minutos iniciais na frente do marcador. Com o resultado em 17-17, António Areia marcou mesmo em cima da buzina e levou a equipa das quinas a vencer por um golo na ida para os balneários.

Na segunda parte, o jogo recomeçou equilibrado, mas a seleção nacional conseguiu distanciar-se no marcador e chegou a estar a vencer por cinco golos.

Ainda assim, a Eslovénia, depois de ter perdido por 28-22 na primeira jornada da main-round, não desistiu e chegou a ameaçar o empate, mas Portugal conseguiu segurar a liderança.

A equipa de Paulo Jorge Pereira triunfou, assim, por 33-30 e continua a sonhar com a presença nas meias-finais da prova.

Martim Costa, com onze golos, foi a grande figura do encontro, mas os guarda-redes portugueses, Capdeville e Diogo Marques, também estiveram a alto nível.

Portugal continua no terceiro lugar, que garante o acesso ao jogo do quinto e do sexto lugar da prova, do Grupo 2 da main-round do europeu de andebol, com quatro pontos, os mesmos que a Dinamarca, que é líder, e que a Suécia, que é segunda classificada, mas que têm menos um jogo realizado. A Eslovénia está no quarto posto, com dois pontos.

A seleção nacional volta a entrar em campo este domingo, às 17h00, frente à equipa sueca.