Após vitórias sobre Estados Unidos da América, Brasil e Noruega, Portugal passou invicto à 'main round' do Mundial de andebol, em Oslo, na Noruega. Agora, o coletivo luso passa à próxima fase, a chamada main round.

Os andebolistas Gustavo Capdeville e Vitor Iturriza, ambos em evidência neste torneio, consideraram que esse feito, aliado aos bons jogos realizados, deixa de sobreaviso os próximos adversários.

Portugal defronta os três primeiros classificados do Grupo F, que fecha nesta segunda-feira. Para já, Suécia e Espanha são os adversários conhecidos, sendo que o terceiro será ou Japão ou Chile.

«Toda a gente viu os três jogos que fizemos. Muito consistentes, com muita garra, a querer muito, e essa é a nossa imagem de marca, tem vindo a ser, Vão olhar-nos de outra forma na 'main round', tendo quatro pontos e com as prestações que temos vindo a fazer», explicou o guarda-redes Gustavo Capdeville, em jeito de antevisão.

Na próxima fase, que começa na quarta-feira, Gustavo Capdeville espera «jogos ao nível do realizado com a Noruega» que «serão definidos no detalhe».

«[Suécia e Espanha] são seleções com muita qualidade. Sabemos que são jogos que qualquer equipa pode vencer. Vai ser a garra e a ambição que vai fazer a diferença e no fim os detalhes», na opinião do guarda-redes do Benfica.

Já o pivô Vitor Iturriza, do FC Porto, admitiu que a seleção portuguesa será agora tida com mais «preocupação» pelos adversários.

«As outras seleções vão encarar o jogo com Portugal com um nível de preocupação mais alto e exigência máxima, mas estamos preparados e queremos continuar o nosso percurso a jogar bem, forte, e a mostrar ao mundo que sabemos jogar andebol de alto nível», afirmou.

«São duas excelentes seleções, com jogadores de classe mundial e temos que encarar esses jogos com exigência máxima e dar o nosso melhor para conseguir sair com a vitória», adiantou o experiente pivô luso-cubano, de 34 anos, que representa o FC Porto desde 2016/17.