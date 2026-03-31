A ministra da Cultura, Juventude e Desporto vai reunir-se com o presidente do Sporting na quarta-feira. Este encontro acontece após pedido de Frederico Varandas, na sequência dos incidentes ocorridos no clássico de andebol com o FC Porto.

«No contexto atual do andebol nacional e do acompanhamento contínuo do Governo sobre o tema, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, juntamente com Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, entidade reguladora da modalidade em Portugal, receberão o presidente do Sporting Clube de Portugal, na próxima quarta-feira», confirmou o gabinete de Margarida Balseiro Lopes, em resposta à Lusa.

No domingo, recorde-se, os leões disseram ter pedido, com urgência, uma reunião com a ministra, devido ao que consideram serem ações «repugnantes» do FC Porto. O Sporting acusou os dragões de «práticas obscuras» no Dragão Arena, nomeadamente «um balneário com cheiro tóxico e intenso que afetou o estado físico de jogadores e staff da equipa».

O FC Porto, entretanto, já desmentiu a situação, considerando, ainda no sábado, as acusações «graves e abusivas».

Antes, já a direção da Federação de Andebol de Portugal (FAP) tinha efetuado uma participação ao Conselho de Disciplina para o apuramento de responsabilidades.

Por sua vez, o FC Porto acusou, através do diretor-geral das modalidades, Mário Santos, o jogador Martim Costa de ter agredido um adepto azul e branco ainda durante o aquecimento.

O jogo, a contar para a primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional, que terminou com a vitória do Sporting, por 33-30, iniciou-se com cerca de 15 minutos de atraso, depois de a equipa lisboeta ter-se queixado de um odor intenso no seu balneário, tendo o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga recebido assistência médica.