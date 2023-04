Diogo Branquinho e Leonel Fernandes, pontas da equipa de andebol do FC Porto, juntaram-se no Dragão Arena para realizar um desafio de «roscas» e os dragões publicaram os melhores momentos da iniciativa, que até foi renhida.

O objetivo era colocar a bola na baliza desde lugares insólitos, aplicando um efeito.

O primeiro local escolhido foi o canto do pavilhão. O segundo foi o túnel, o que aumentou o nível de dificuldade. De seguida, os andebolistas do FC Porto passaram para as bancadas e até acabaram a lançar a bola desde a tribuna de imprensa.

Ora veja e confira o vencedor: