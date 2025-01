É islandês, joga no Sporting e assinou um dos golos mais impressionantes da atual edição do Mundial de andebol. Orri Thorkelson contribuiu com três tentos no triunfo da Islândia frente ao Egito (27-24), mas um deles sobressaiu pela execução técnica.

No frente a frente com o guarda-redes egípcio, Karim Hendawy, o ponta islandês executou uma espécie de chapéu com um «rosca» perfeita. Um momento que vale a pena ver e rever.

A Islândia lidera o Grupo IV da «main round» do Campeonato do Mundo, com seis pontos. O Egito é quarto, com quatro.