A equipa de andebol do Sporting chegou na noite desta sexta-feira a Portugal, no dia seguinte ao histórico e inédito apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, tendo sido recebida por várias dezenas de adeptos em festa no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A equipa foi recebida com cânticos, sorrisos e abraços, num momento de comunhão em torno da equipa treinada por Ricardo Costa.

Com o empate na Polónia, ante o Wisla Plock (29-29), o Sporting terminou o grupo A da Liga dos Campeões no 2.º lugar. Nos quartos de final, os leões defrontam o vencedor do duelo do play-off entre Wisla Plock e Nantes.

Veja a receção à equipa (imagens Sporting TV):

Salvador Salvador: «Ainda não ganhámos nada, só conseguimos este feito histórico»

O jogador do Sporting, Salvador Salvador, falou num momento de «muita alegria» com a receção no aeroporto. «Traz-nos mais motivação, dá-nos muita alegria e significa que o que estamos a fazer está a ser bem feito», disse, à Lusa, o capitão do Sporting, internacional pela seleção, dizendo, porém, que os leões ainda nada ganharam.

«A vida é feita de conquistas. Ainda não ganhámos nada, só conseguimos este feito histórico. Estamos muito concentrados no que vem aí e isto só nos dá mais motivação para fazer o que temos vindo a fazer», afirmou, acrescentando que o apuramento já se tornou mais real na cabeça dos jogadores, cerca de 24 horas depois.

«Acabámos de chegar ao aeroporto e ver os adeptos todos aqui para nos receber, dar-nos uma palavrinha e festejar connosco, acho que já assentou», notou, elogiando o apoio dos adeptos. «Sem eles, não conseguiríamos quase nada. Nesta competição, em que ganhámos os sete jogos em casa e sempre com o pavilhão cheio, empurraram para as vitórias», frisou.