OA AJM/FC Porto garantiu está sábado o terceiro título consecutivo de campeão nacional de voleibol feminino.

A equipa portista fez a festa depois de vencer em casa o Sporting por 3-0, no terceiro jogo da final, que também fechou com 3-0.

Depois do triunfo nos dois primeiros jogos por 3-0, primeiro em Lisboa e depois no Porto, as voleibolistas azuis e brancas voltaram a ganhar pela margem máxima, pelos parciais de 25-19, 25-19 e 25-14, repetindo os sucessos de 2020/21 e 2021/22.