O Sporting garantiu a contratação do oposto brasileiro André Saliba para a equipa principal de voleibol, para a época 2020/2021.

O jogador de 20 anos, que chegou a Portugal no início da temporada transata, para atuar no SC Caldas, foi uma das revelações do campeonato. Foi o máximo goleador da equipa das Caldas da Rainha, com 189 pontos, na época de estreia no campeonato nacional luso. No currículo, conta com o um campeonato sul-americano de sub-21, ganho em 201.