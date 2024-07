O ciclista francês Anthony Turgis (Totalenergies) venceu, este domingo, a 9.ª etapa da Volta a França, o Tour, ao ser o mais forte no sprint final a seis ciclistas, cortando a meta em Troyes no primeiro lugar, ao fim de 04h19m43s.

Turgis, de 30 anos, estreou-se em vitórias em etapas no Tour. O pódio da tirada ficou completo com o britânico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) no 2.º lugar e o canadiano Derek Gee (Israel – Premier Tech) na 3.ª posição, com o mesmo tempo de Turgis.

Numa etapa de 199 quilómetros com início e fim em Troyes, quatro contagens de montanha de quarta categoria e 14 setores de terra, houve muito espetáculo, disputa e alguns ataques pela etapa e também entre os principais candidatos à vitória no Tour.

Porém, nada mudou nos oito primeiros da geral: o esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) continua a ser o dono da camisola amarela, com 33 segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 2.º na geral. O dinamarquês Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) continua em 3.º, a um minuto e 15 segundos de Pogacar. No quarto lugar segue o esloveno Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe, 01m36s) e, a fechar o top-5, está o espanhol Juan Ayuso (UAE Team Emirates, 02m16s).

Quanto aos portugueses, João Almeida (UAE Team Emirates), que foi 30.º na etapa – chegou com o pelotão (a 01m46s de Turgis) – continua no 6.º lugar da geral (+02m17s). O melhor português da etapa foi Rui Costa (EF Education – Easypost), no 13.º lugar, também a 01m46s de Turgis. Nélson Oliveira (Movistar Team), com o mesmo tempo, foi 27.º classificado. Na geral, Rui Costa é 43.º classificado (+31m22s) e Nélson Oliveira é 51.º (+37m19s).

No top-10 da geral, as duas únicas alterações foram nos 9.º e 10.º lugares. Derek Gee subiu de 14.º a 9.º (+04m02s) e o norte-americano Matteo Jorgenson (Team Visma – Lease a Bike) desceu de 9.º a 10.º (+04m03). Ainda atrás de Almeida, no top-10, estão Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers, +02m31s) e Mikel Landa (Soudal Quick – Step, +03m35s).