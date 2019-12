Os pontas direitos António Areia, Carlos Martins e Pedro Portela completaram, esta quarta-feira, o lote de 21 jogadores convocados para representar Portugal na fase final do Europeu de andebol de 2020.

Areia, Martins e Portela, respetivamente jogadores de FC Porto, Benfica e dos franceses do Tremblay, juntam-se aos 18 anteriores jogadores já escolhidos pelo selecionador Paulo Pereira para a competição, na qual a equipa das quinas está pela primeira vez após 14 anos.

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades

O FC Porto, com nove jogadores, é o clube com maior representação, seguido do Benfica, com quatro, ainda que, dos 21 nomes chamados, só 18 viajem para a cidade norueguesa de Trondheim, anfitriã do grupo D do Euro 2020, do qual faz parte Portugal.