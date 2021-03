O primeiro-ministro felicitou a Seleção Nacional de andebol pelo apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

«Parabéns à seleção nacional de andebol que hoje garantiu um lugar inédito nos Jogos Olímpicos, Portugal reforça assim a sua presença nos próximos Jogos. Acompanharemos com orgulho todos os nossos atletas», escreveu António Costa numa mensagem partilhada na rede social Twitter.

Portugal venceu a França por 29-28 num jogo que foi decidido nos segundos finais e, nesta altura, com os 14 andebolistas com presença em Tóquio, são já 54 os atletas portugueses apurados para maior evento desportivo do planeta.