Ricardinho está em negociações com o Sp. Braga, avançou o Zerozero e confirmou o Maisfutebol.



Juntamente com Fernando Couto, o internacional português esteve reunido com o presidente dos bracarenses, António Salvador, mas as negociações ainda não ficaram concluídas.



O campeão europeu encontra-se, neste momento, a recuperar de uma lesão no tendão sofrida, mas dificilmente continuará em França. O ACCS, que se sagrou campeão gaulês, foi despromovido ao segundo escalão na secretaria por alegadas irregularidades associadas com a fiscalização da massa salarial e orçamentos.



O facto de Ricardinho ser amigo do técnico do Sp. Braga, Bruno Guimarães, pode ser um fator a influenciar o regresso do jogador a Portugal.

Eleito seis vezes o melhor do mundo, o ala conta com passagens por Miramar, Benfica, Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), além do ACCS (França),



Lembre-se que o Sp. Braga já contratou para a próxima época o espanhol Pola e o brasileiro (naturalizado georgiano) Elisandro, ex-companheiros de Ricardinho no Inter Movistar, tendo também encaminhado como reforços os internacionais portugueses Fábio Cecílio e Tiago Brito, ambos ex-Benfica.