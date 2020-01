Um jogo de basebol na Venezuela, na noite de quarta-feira, ficou marcado por uma batalha campal entre os jogadores. Tudo começou quando o batedor da equipa do Zulia, Alex Romero, foi atingido pelo arremesso do adversário do Anzoátegui.

Romero foi atingido com a bola nas nádegas e reagiu ao bater com o taco por duas vezes no recetor do Anzoátegui, Gabriel Lino, o que desencadeou a confusão total entre os elementos das duas equipas.