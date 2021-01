Três jogos, três vitórias.

A seleção portuguesa de andebol venceu por 26-24 a Islândia, nesta quarta-feira em Matosinhos, dando um importante passo para o Europeu de 2022.

À terceira jornada, a equipa de Paulo Jorge Pereira defrontou o principal adversário na qualificação, e chegou ao intervalo a vencer por 14-11.

Na segunda parte, o conjunto nórdico reagiu, chegou à vantagem a cerca de dez minutos do fim, mas Portugal nunca deixou o adversário fugir.

Com o equilíbrio a estender-se até aos últimos instantes da partida,Portugal entrou no último minuto a vencer por dois e já não deixou fugir o triunfo.

Com este resultado, Portugal fica muito perto do apuramento, que pode ser assegurado no dimingo, em caso de triunfo na Islândia.

A equipa portuguesa soma seis pontos, mais quatro do que a Islândia (menos um jogo), com Israel (menos dois) e a Lituânia (menos um) ainda sem pontos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados apuram-se para a fase final do Europeu, que se vai disputar na Hungria e na Eslováquia.