O Grande Prémio da Arábia Saudita, em Fórmula 1, realiza-se neste domingo a partir das 17h30.

Lewis Hamilton (Mercedes) sai da pole position enquanto Max Vertstappen que vai partir da terceira posição. Com oito pontos de vantagem sobre o inglês, o piloto da Reb Bull pode sagrar-se campeão este domingo, mas para isso terá de fazer mais 18 pontos que o homem da Mercedes.



O piloto da Red Bull tem oito pontos de vantagem sobre o campeoníssimo Lewis Hamilton, à entrada para a penúltima prova do calendário.

