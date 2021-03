As imagens estão a correr o mundo, como exemplo da naturalidade do regresso de uma desportista à atividade depois de ter sido mãe, e de como é possível conciliar a vida profissional e a pessoal, nem que, para tal, seja preciso algum improviso.

Antonella González, basquetebolista argentina do Tomas de Rocamora, aproveitou uma pausa no jogo com o Veléz Sarsfield para, no banco de suplentes, amamentar a filha Madi, de apenas onzes meses.

As imagens foram partilhadas pela própria federação de basquetebol da Argentina (CABB), assim como pelo clube que Antonella representa, e ao qual tem uma ligação familiar.

O pai da atleta é uma referência do Tomas de Rocamora, tanto como jogador como treinador, e recentemente até foi retirada a camisola 13 que utilizava, o que até obrigou Antonella a mudar (para o 3). A irmã da basquetebolista é treinadora também no clube, e tem ainda duas sobrinhas também a jogar.

Antonella já é também uma referência do Tomas de Rocamora, e as imagens do momento em que amamentou a filha durante um jogo tiveram enorme repercussão, já que refletem a vida agitada de alguém que tem uma filha pequena, joga basquetebol e ainda tem a profissão que lhe dá a maior fonte de rendimento, depois de ter concluído uma licenciatura em psicomotrocidade.

«Fiquei surpreendida que algo tão natural quanto uma mãe amamentar tivesse tanta repercussão. Mas fico feliz que se veja algo assim. Que sirva para as mães que estão indecisas, que pensam que não podem voltar às suas atividades depois da gravidez. Que acreditem que é possível», referiu Antonella, em entrevista à federação argentina de basquetebol.

Veja as imagens na galeria associada ao artigo, assim como o vídeo abaixo apresentado.