O sueco Armand Duplantis voltou a bater o recorde do mundo do salto com vara, ao conseguir 6,31 metros no meeting de Uppsala, na Suécia.

Duplantis, de 26 anos, adicionou um centímetro ao registo que tinha conseguido na final do salto com vara dos Mundiais de atletismo Tóquio 2025, em 15 de setembro, quando ultrapassou a fasquia colocada a 6,30 metros.

Este foi a 15.ª vez que “Mondo” Duplantis bateu o recorde do mundo, desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020.