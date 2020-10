O ciclista francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu, esta sexta-feira, a sétima etapa da Volta a Itália, o Giro, ao bater toda a concorrência ao sprint, na etapa de 143 quilómetros que ligou Matera a Brindisi.

Démare cortou a meta ao fim de 02h47m28s, com um ataque final que deixou sem resposta capaz os principais adversários, nomeadamente Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Michael Matthews (Sunweb), segundo e terceiro, respetivamente.

O português João Almeida chegou no 16.º lugar, com o grupo principal, tendo segurado a camisola rosa da geral. Continua com 43 segundos de vantagem para o segundo classificado, Pello Bilbao López (Bahrain-McLaren) e com 48 segundos para o terceiro, Wilco Kelderman (Sunweb).

Outro português, Rúben Guerreiro (EF Pro Cycling), foi 104.º na etapa, a 55 segundos de Démare.

Além da camisola rosa, João Almeida continua líder da branca, da juventude, com 59 segundos de vantagem para Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), segundo classificado. A vitória na etapa deixou Démare mais líder na camisola dos pontos: tem agora 161, mais 55 que Peter Sagan (106).

A oitava etapa, este sábado, liga Giovinazzo a Vieste, com grande parte junto à costa leste, no sul de Itália, na distância de 200 quilómetros.