Cristiano Ronaldo é o mais recente acionista da WOW FC, uma organização espanhola de artes marciais mistas (MMA) com sede em Madrid, conhecida por organizar grandes eventos.

A WOW FC tem registado um crescimento notável, com o número de espectadores nos eventos a aumentar em mais de 400 por cento a cada ano e com a venda de bilhetes a ultrapassar os 5.000 ingressos por evento.

No panorama internacional, a WOW já realizou eventos em mais de 170 países e procura consolidar-se como «uma das forças emergentes mais dinâmicas nos desportos de combate».

«O MMA representa princípios em que acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca contínua pela excelência. A WOW FC está a criar algo único e poderoso. Estou orgulhoso de fazer parte deste projeto para ajudar a impulsionar o desporto e inspirar a próxima geração», afirmou Cristiano Ronaldo, num comunicado de imprensa.

A WOW FC destaca que os valores apontados pelo internacional português estão alinhados com a cultura da organização e esclarece que o papel do futebolista será «orgânico e ativo», centrado na expansão do MMA. O capitão da Seleção nacional atuará como «um catalisador para melhorar a vida de milhões de pessoas».

O valor do investimento de Cristiano Ronaldo não foi divulgado. O português junta-se ao atual acionista e campeão mundial Ilia Topuria na Direção da WOW FC.