A Ei! Assessoria Migratória realizou um estudo sobre a diversidade de nacionalidades dos atletas que atuam nas cinco principais modalidades coletivas em Portugal: futebol, futsal, basquetebol, andebol e voleibol.

A investigação concluiu que há jogadores de 103 nacionalidades a competir em Portugal, sendo que os atletas portugueses lideram naturalmente em representatividade (57 por cento). O que significa que 43 por cento dos atletas são estrangeiro, sendo 68 por cento destes de países europeus e 64 dos 27 países da UE.

Entre os jogadores estrangeiros, o Brasil é a nacionalidade mais representada, com 186 atletas (13 por cento do total), seguido por Estados Unidos e Espanha, contando ainda com uma presença significativa de jogadores vindos da Argentina, Angola e Cabo Verde, dependendo da modalidade.

«No que ecoa às nacionalidades analisadas, o Brasil representa a nacionalidade mais representada no desporto nacional, muito devido à facilidade de adaptação ao nosso país e, como pode servir de 'porta de entrada' para outras Ligas europeias», explicou Gilda Pereira, CEO da Ei! Assessoria Migratória.

Apesar da diversidade de atletas, os treinadores estrangeiros estão em minoria em todas as modalidades, nunca ultrapassando os 20 por cento do total.

Futebol

O futebol é a modalidade com mais atletas (557) e com maior diversidade de nacionalidades (68), sendo que apenas 42 por cento dos jogadores a atuar na Liga são portugueses.

Top 5 nacionalidades mais representadas no futebol:

1. Portugal – 232 atletas

2. Brasil – 96 atletas

3. Espanha – 34 atletas

4. Angola – 12 atletas

5. França e Uruguai – 11 atletas

O Estoril Praia e AVS são os clubes com maior número de estrangeiros (22 cada), enquanto o Boavista apresenta a menor representatividade (8).

Andebol

O andebol é a segunda modalidade com mais atletas, 235 atletas, com uma representação portuguesa de 72 por cento.

Top 5 nacionalidades mais representadas no andebol:

1. Portugal - 169 atletas

2. Brasil -13 atletas

3. Espanha - 9 atletas

4. Cuba - 9 atletas

5. Cabo Verde - 8 atletas

Futsal

O futsal é a modalidade com menor diversidade, com 223 atletas de apenas 11 nacionalidades. Somente 27,8 por cento dos atletas são estrangeiros e 96 por cento são jogadores lusófonos, aumentando para 100 por cento no que toca aos técnicos: 11 portugueses e um brasileiro.

Top 5 nacionalidades mais representadas no futsal:

1. Portugal - 161 atletas

2. Brasil - 49 atletas

3. Argentina, Angola, Cabo Verde, Itália e Rússia - 2 atletas

No futsal, o Sporting é o clube com mais estrangeiros (7), enquanto o Dínamo Sanjoanense conta com apenas 1 jogador estrangeiro.

Voleibol

No voleibol, dos 198 atletas na primeira divisão, 68 por cento são portugueses, havendo um grande número de atletas provenientes da América do Sul, cerca de 20 por cento do total.

Top 5 nacionalidades mais representadas no voleibol:

1. Portugal - 135 atletas

2. Brasil - 27 atletas

3. Argentina - 6 atletas

4. EUA -5 atletas

5. França - 3 atletas

O Sporting e a Fonte do Bastardo lideram na contratação de estrangeiros, com 14 e 9 atletas, respetivamente, enquanto o CA Madalena não conta com nenhum jogador estrangeiro.

Basquetebol

O basquetebol apresenta o menor número de atletas (187), mas destaca-se pelo número elevado de estrangeiros, verificando-se também como a segunda modalidade com menor número de atletas nacionais, com apenas 52 por cento, seguida dos norte-americanos, com 32.

Top 5 nacionalidades mais representadas no basquetebol:

1. Portugal – 98 atletas

2. EUA – 58 atletas

3. Angola – 7 atletas

4. Letónia, Grécia, Cabo Verde e Nigéria – 5 atletas cada

O Benfica lidera em estrangeiros (9 jogadores), enquanto a UD Oliveirense tem a menor representatividade (5).

De referir que os dados apresentados foram recolhidos até 5 de fevereiro de 2025, garantindo, desta forma, um retrato atualizado após o mercado de transferências de janeiro.