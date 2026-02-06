A portuguesa Agate Sousa venceu esta sexta-feira o salto em comprimento do meeting de atletismo de pista coberta de Madrid, com 6,97 metros. Com esta marca, alcança a liderança mundial da época, depois de superar por dois centímetros a colombiana Natalia Linares.

Também em grande destaque esteve Sofia Lavreshina, que foi primeira classificada na final B, terceira no conjunto das duas corridas. A portuguesa bateu o recorde nacional dos 400 metros em pista curta, que melhorou para 52,07 segundos.

Já José Carlos Pinto foi quarto classificado nos três mil metros – o melhor europeu - com 7.40,87 minutos. Este resultado permite-lhe subir a terceiro melhor português de sempre, atrás do atual recordista, Isaac Nader, e do anterior, Rui Silva.

Patrícia Silva, por sua vez, foi oitava nos 1500 metros, com 4.08,83 minutos. David Landim, único velocista português presente em Madrid, terminou em quarto na série 2 dos 60 metros, com 6,72 segundos, a um décimo do recorde pessoal.