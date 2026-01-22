A saltadora Agate de Sousa está de regresso ao Benfica, um ano depois de ter deixado o clube encarnado.

A atleta nascida há 25 anos em São Tomé Príncipe, mas que representa Portugal desde 2024, é campeã mundial universitária em título no salto em comprimento, variante na qual é ainda a número um nacional em pista coberta e ao ar livre.

Agate de Sousa esteve nos últimos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e é dona do segundo melhor registo nacional no salto em comprimento (6,91 metros), ficando apenas atrás de Naide Gomes (7,04 metros).

Na primeira passagem pelo Benfica, entre 2021 e 2024, Agate de Sousa ajudou as águias a sagrarem-se campeãs nacionais de clubes em pista coberta, um feito que o clube não alcançava há 30 anos.