O atleta queniano Benard Kibet Koech, de 25 anos, foi suspenso preventivamente devido a anomalias no passaporte biológico, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

«A AIU suspendeu provisoriamente Benard Kibet Koech pela utilização de uma substância/método proibido», indicou o organismo antidopagem na rede social X, especificando tratar-se de um caso relacionado com anomalias no passaporte biológico do atleta.

Recordista mundial das 10 milhas, distância não olímpica, com o tempo de 44.04 minutos, Benard Kibet Koech foi quinto classificado na prova dos 10 mil metros em Paris2024 e nos Mundiais de Budapeste, um ano antes.