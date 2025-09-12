O norte-americano Erriyon Knighton e a etíope Diribe Welteji vão falhar os Mundiais de atletismo, que este ano se disputam em Tóquio, no Japão, devido a questões relacionadas com doping.

Knighton foi mesmo suspenso por quatro anos pela Unidade de Integridade no Atletismo (AIU na sigla inglesa), na sequência de um controlo antidoping em que acusou positivo a trembolona, um esteroide anabolizante, em março de 2024. O atleta estava qualificado para as provas dos 200 metros e a estafeta norte-americana.

Após ter sido conhecido o resultado do teste, Knighton justificou-o com a ingestão de carne contaminada e recorreu do castigo que lhe foi aplicado para um tribunal dos Estados Unidos da América, que considerou não ter existido culpa ou negligência por parte do atleta neste caso, deliberando a suspensão da pena.

Essa decisão, da qual a AIU recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), permitiu a Erriyon Knighton participar nos últimos Jogos Olímpicos, onde foi quarto na final dos 200 metros. Porém, praticamente um ano depois de Paris 2024, o castigo inicial acabou confirmado pelo TAD, com o velocista a ficar afastado das pistas até 2028, ano em que Los Angeles recebe as olimpíadas de verão.

Knighton, de 21 anos, começa por falhar os Mundiais de atletismo, que se iniciam no sábado, em Tóquio, tal como a etíope Diribe Welteji, medalha de prata nos 1.500 metros da última edição da prova, há dois anos, em Bucareste.

A meia-fundista de 23 anos, que estava novamente qualificada para a prova dos 1.500 metros dos Mundiais de Tóquio, não entregou uma amostra à Autoridade Antidopagem da Etiópia, no final de agosto.

Apesar de um tribunal local a ter ilibado, a AIU recorreu para o TAD, que confirmou a suspensão provisória da atleta enquanto o caso não ficar esclarecido.