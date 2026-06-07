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Há 16 min
Atletismo: Fatoumata Diallo melhora recorde nacional dos 400m barreiras
Feito alcançado este domingo em Varsóvia, na Polónia
Feito alcançado este domingo em Varsóvia, na Polónia
A velocista Fatoumata Diallo melhorou, este domingo, o seu recorde nacional dos 400 metros barreiras, ao vencer a prova no Meeting de Varsóvia em 54,31 segundos, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) na sua página do Facebook.
A nota da FPA dá conta que a atleta do Benfica melhorou em 14 centésimos de segundo o anterior recorde (54,45 segundos), que ela própria estabeleceu em 17 de setembro de 2025, durante as meias-finais dos Mundiais de Tóquio.
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