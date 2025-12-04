A World Athletics, o organismo que tutela as competições de atletismo a nível mundial, decidiu alterar o regulamento das finais em pista coberta das provas dos 400 metros, que passam a ser disputadas em duas séries de quatro atletas, ao invés da atual corrida única que junta os oito finalistas.

Já era conhecida a intenção da World Athletics de impedir que um atleta pudesse correr nas pistas 1 e 2, de forma a nivelar as possibilidades de sucesso de todos os participantes na corrida. Agora, ficou a conhecer-se o formato adotado para as finais dos 400 metros, que passam a ser divididas em duas corridas, com os tempos finais de cada atleta a ditarem a classificação.

De acordo com a nota publicada pelo organismo, que reuniu esta semana no Mónaco, os campeonatos de Kujawy Pomorze, na Polónia, agendados para o mês de março do próximo ano, estreiam este modelo de final para a prova dos 400 metros.

World Athletics aims to build on successful year and forge lasting geopolitical relationships during unprecedented 2026.



239th World Athletics Council Meeting press release 🔗 https://t.co/3f8tvcNaK4 pic.twitter.com/nbqw8ULkGH — World Athletics (@WorldAthletics) December 3, 2025

Na reunião do Conselho Mundial daquela entidade ficou ainda decidido que os atletas que completarem 16 anos no ano civil em curso estão autorizados a competir em eventos organizados pela World Athletics, em todas as provas e disciplinas.

Foi igualmente limitada em duas as substituições de atletas entre as eliminatórias e as finais dos 4x100 e 4x100 metros, em cada evento do calendário mundial.