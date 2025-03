A atleta portuguesa Patrícia Silva conquistou, este domingo, a medalha de bronze nos 800 metros femininos do Mundial de pista coberta, que decorre em Nanjing, na China.

Patrícia Silva, com uma parte final espetacular (chegou a estar na sexta posição), acreditou até ao fim e conseguiu uma ultrapassagem à suíça Audrey Werro mesmo em cima da meta, alcançando o bronze com apenas uma centésima de vantagem face à helvética.

A atleta do Sporting, de 25 anos, filha do ex-atleta Rui Silva, conseguiu ainda estabelecer um novo recorde nacional na distância, com a marca de 1:59.80 minutos (o anterior, também seu, era de 02.00,79, desde 8 de fevereiro).

A sul-africana Prudence Sekgodiso foi medalha de ouro (1:58.40m), seguida da etíope Nigist Getachew (1:59.63m). Werro, 4.ª classificada, foi a outra atleta abaixo dos dois minutos (1:59.81m).

A polaca Anna Wielgosz, campeã europeia dos 800 metros este mês em Apeldoorn (onde Patrícia Silva foi 7.ª nos 1500 metros), foi 5.ª classificada (2:00.34m). Em 6.º lugar ficou a etíope Tsige Duguma (2:04.76m), que acompanhou as duas africanas na frente na parte inicial, mas quebrou de forma notória nos últimos 200 metros.

Esta foi a 17.ª medalha portuguesa em Campeonatos do Mundo ‘indoor’, a primeira na prova disputada em Nanjing e também a primeira nesta distância.