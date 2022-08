Auriol Dongmo sagrou-se vice-campeã europeia do lançamento do peso, nesta segunda-feira.

A atleta portuguesa bateu o recorde nacional, em Munique, ao alcançar os 19,82 metros.

Auriol Dongmo só foi superada pela neerlandesa Jéssica Schilder, com 19,47 metros. No terceiro lugar do pódio ficou a também neerlandesa Jorinde van Klinken, com 18,94 metros.

A outra portuguesa em prova, Jéssica Inchude, terminou na nona posição, com 17,93 metros.

Esta é a segunda medalha conquistada por Portugal nos Campeonatos Europeus de Munique, depois do ouro do ciclista Iúri Leitão, na prova de scratch.