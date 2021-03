Vencedora da primeira medalha de ouro dos Europeus de Atletismo de pista coberta, que estão a decorrer em Torun, na Polónia, a portuguesa Auriol Dongmo garante que já estava mentalmente focada no primeiro lugar da final do lançamento do peso.

«Olhei para ela [a sueca Fanny Roos, medalha de prata após bater o recorde nacional com um lançamento de 19,29 metros], e para a marca, e disse para mim: ‘Auriol’, o primeiro é o teu lugar, não é de mais ninguém, e lancei com isso na minha mente», contou a atleta, citada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Auriol Dongmo, que já estava apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, dedicou a medalha de ouro ao filho e também destacou o trabalho do treinador, Paulo Reis.

Esta foi a 24.ª medalha de Portugal na história dos Europeus de pista coberta, mas a primeira no lançamento do peso.