O sueco Armand Duplantis, recordista do salto com vara, e a norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone, campeã do mundo dos 400 metros, foram eleitos os atletas do ano, no Mónaco, pela World Athletics.

Aos 26 anos, Mondo Duplantis foi recompensado por ter batido pela 14.ª vez o recorde do mundo, fixando-o em 6,30 metros, nos Mundiais Tóquio 2025.

Já Sydney McLaughlin-Levrone viu ser premiada a conquistou da medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo nos 400 metros, especialidade a que se dedicou depois de ter conquistado o título olímpico e o recorde mundial dos 400 barreiras.

Outros distinguidos na gala da World Athletics foram o queniano Emmanuel Wanyonyi (campeão do mundo dos 800 metros), a australiana Nicola Olyslagers (ouro olímpico no salto em altura), a espanhola Maria Perez (ouro olímpico nos 20 e dos 35 quilómetros marcha) e o queniano Sabastian Sawe (campeão das maratonas de Londres e Berlim).