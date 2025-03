Portugal conseguiu em Apeldoorn, nos Países Baixos, a melhor participação de sempre em Europeus de atletismo indoor, tendo desta vez superado as três medalhas de Valência 1998, Torun 2021 e Istambul 2023.

Para este desfecho, da segunda maior delegação de sempre, contribuíram as quatro medalhas conquistadas, uma de prata nos 1.500 metros por Salomé Afonso, e três de bronze: novamente Salomé Afonso nos 3.000 metros, uma de Isaac Nader também nos 3.000 e uma de Auriol Dongmo no lançamento do peso.

Portugal levou 20 atletas a Apeldoorn, menos dois do que em Istambul 2023, quando teve a maior delegação de sempre. No entanto, conseguiu 10 posições de finalista, totalizando 45 pontos, mais quatro do que na competição disputada na Turquia.

«Acho que as medalhas que conquistámos foram justas, talvez faltasse uma da Jesssica no peso. Mas, no geral, estão todos de parabéns, os atletas e mesmo aqueles cujo desempenho não é visível», afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Domingos Castro.