As portuguesas Jessica Inchude e Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Salomé Afonso, nos 3.000 metros, apuraram-se para as finais das respetivas provas no Europeus de atletismo em pista coberta, que se realizam, até ao próximo domingo, em Apeldoorn, nos Países Baixos.

Um dia depois de ter conquistado a medalha de prata nos 1.500 metros, Salomé Afonso qualificou-se para a corrida decisiva nos 3.000 metros (domingo, 16:36) com o tempo de 9:08.50 minutos.

«Acho que a adrenalina me levou nesta prova. Estava cansada, mas toda a emoção e motivação de ontem estava lá. Não dormi nada, como era de esperar, e isso sentiu-se na prova. Tive de dar um “boost” no final. Pensava que podia ser uma prova rápida e acabou por ser lenta e isso favoreceu-me bastante», comentou a a atleta do Benfica, de 27 anos, citada pela agência Lusa.

Quanto a Jessica Inchude e Auriol Dongmo, que defende os títulos conseguidos em 2021 e 2023, qualificaram-se para a final do lançamento do peso com arremessos a 18,85 e 18,64 metros, respetivamente.

De fora da final ficou Eliana Bandeira, que não foi além dos 17,44 metros nas três tentativas de que dispôs.

A final do lançamento do peso está marcada para domingo, a partir da 16:52 horas.