A atleta etíope Gudaf Tsegay bateu, esta terça-feira, o recorde mundial dos 1.500 metros em pista coberta, ao obter a marca de 3.53,09 minutos, no meeting de atletismo de Liévin, em França.

A africana de 24 anos retirou mais de dois segundos ao anterior registo, que era pertença da compatriota Genzebe Dibaba (3.55,17) em fevereiro de 2014, em Karlsruhe, Alemanha.

O meio-fundo destacou-se em Liévin pelos resultados, uma vez que a marca mundial de Tsegay juntou-se ao recorde europeu de Jakob Ingerbritsen nos 1.500 metros masculinos, além da excelente marca de Getnet Wale, nos 3 mil metros. O etíope ficou a apenas oito centésimos do recorde mundial do queniano Daniel Komen, registando 7.24,98 minutos.

Outra grande marca do 'meeting' foi registada nos 60 metros barreiras, através do norte-americano Grant Holloway, campeão mundial em título dos 110 metros barreiras. Holloway, de 23 anos, é agora segundo mais rápido de sempre na especialidade, com 7,32 segundos, a dois centésimos do recorde do britânico Colin Jackson, feito em 1994.